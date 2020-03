Dávají starým věcem nový život. Upcyklují

Na začátku podnikání Daniela Tůmy paradoxně stálo klasické vyhoření. Býval poměrně úspěšným novinářem, jenže ho to začalo táhnout jinam, k práci, při které mu konkrétní výsledek roste pod rukama. Začal se proto učit truhlářem, po absolutoriu si založil značku a usídlil se s ní v jedné z místností bývalé pražské továrny, Pragovky. A jelikož ho to táhlo také do přírody, k ekologii, zaměřil se na stoprocentní recyklaci starého dřeva.

Při všech krocích výroby si hlídá, aby opracovávaný materiál neztratil unikátní patinu. „Je to podobné jako se starým nábytkem, který restauruji. Dáte-li mu šanci, necháte-li ho opravit, poslouží vám desítky let,“ říká s tím, že obecně je vždy lepší dát šanci tomu, co jednou spolehlivě fungovalo, než kupovat nový nábytek, který není z tak kvalitního materiálu a nemá často ani zajímavý design.

Nepochybuje také o tom, že krása starého dřeva vyniká hlavně na velkých plochách. Dokáže vám pak, umíte-li z něj správně číst, vyprávět o historii krajiny, prostředí, v němž rostlo. I proto z něj rád vyrábí stoly, u nichž rodiny sedávají. „Je to nejdůležitější kus nábytku. Když hořelo, první, co předci zachraňovali, po všem živém, byl právě stůl,“ vysvětluje. Má dokonalý přehled o tom, kdo a kdy mu dřevo věnoval, kde si ho převzal, jak ho odvezl.

Teď sní o přesunu dílny do malého domku za Prahou, kde bydlí. Už do ní má krásná okna. Tovární dvoumetrová. „Vyřazovala se z pivovaru v Tupadlech,“ prozradí mi. Na své práci si pochvaluje mimo jiné to, že doma ušetří za vytápění. Do krbových kamen ekologicky přikládá odřezky vyschlého dřeva z dílny.