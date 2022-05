Darja Kaščejeva přivezla do Cannes Elektru

Nejdřív představíme tříminutovou ukázku, pak o filmu asi čtyři minuty pohovoříme a následují individuální setkání se zástupci festivalů a distributory. Je to naprosto unikátní příležitost, v Cannes je pohromadě tolik filmových profesionálů jako nikde jinde.

Hlavní postavou je mladá žena a tématem je přijetí vlastního těla, sexualita a to, jak to vše ovlivňují prožitky z dětství. Stejně jako u Dcery zase pracuji s loutkami, ale kombinuji je s pixilací, což je animace herců. Je to můj absolventský film, ale vzniká už v dost velké koprodukci.