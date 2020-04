Členové kapely Kryštof v novém klipu k optimistické písni tančí. A s nimi i mladé dívky

„Písnička vznikla v lednu dětském pokoji, když jsem nejmladší dceři ladil kytaru. Na začátku února pak část kapely odletěla do Londýna, kde vzniklo pod taktovkou producenta Yaoda Neva demo, které jsme měli původně dotočit na podzim, ale když přišly události kolem koronaviru a já viděl, jak se mnoho lidí kolem hroutí do depresí a bojí se, co přijde, napsal jsem text o tom, že je potřeba myslet na lepší zítřky a nenechat se semlít,“ přibližuje vznik písně zpěvák Richard Krajčo.