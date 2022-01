Christina Aguilera a nová vášeň pro latinsko-americkou hudbu

Aguilera oznámila příchod své první desky ve španělštině po dvaadvaceti letech jen den po loňském vydání singlu Pa Mis Muchachas. Nahrávání na ni prý mělo výrazný vliv. Hudba inspirovaná jejími ekvádorskými kořeny ji totiž přiměla znovu se do ní zamilovat. Součástí tohoto uměleckého procesu je zatím šest vydaných písní, které obsahují rozmanitost latinských zvuků s jedním společným jmenovatelem, silou.

Na začátku roku 2021 v časopise Health zpěvačka naznačila: „Jsem daleko od toho, aby bylo něco nového oznámeno. Přesto mohu prozradit, že jsem znovu inspirována a znovu jsem se spojila sama se sebou. Opět jsem se zamilovala do hudby, což je pro mě opravdu důležitá věc, protože jsem celou svou kariéru strávila s muzikou.“

Navazuje na zmíněný počin Mi Reflejo. „Vydání alba Mi Reflejo provázelo v mém životě krásné a zvláštní období. Bylo to ale před více než dvaceti lety, vstupovala jsem na scénu a byla jsem zelenáč. Byla jsem dítě Christina. Teď už jsem dospělá žena, která měla neuvěřitelnou kariéru. A vracím se k období Mi Reflejo,“ řekla dnes jednačtyřicetiletá zpěvačka pro CNN.

Využila pandemickou dobu a odjela do Miami na Floridě, kde v klidu a bezpečí desku připravovala s úmyslem vzdát hold svému ekvádorskému dědictví. Samotná nahrávka pak byla zrealizována během čtyř týdnů.

V rozhovoru pro Los Angeles Times prozradila, že do konce roku 2022 vyjdou ještě další dvě minialba. Uvedla je písnička Pa Mis Muchachas, v níž s ní zpívají Američanka Becky B a Argentinky Nicki Nicole a Nathy Peluso.

„Kupodivu to byla úplně první skladba, kterou jsme pro album napsali a nahráli. Hned od začátku, při mém prvním pobytu ve studiu, byla energie z ní výjimečná. Chvění strun, text, intenzita a vášeň z ní jen sršely. Byla jsem také představena Nathy, Nicki a Becky a nebylo pochyb o tom, že jsou pro tuhle píseň ty pravé,“ řekla Aguilera.

Podle ní jsou právě pěvecké spolupráce v jihoamerické hudbě běžné. „Latinská hudba je komunitní, je to krásné prostředí a je v ní tolik lásky, že jsem z ní chtěla pro posluchače udělat zážitek a kus té atmosféry jim předat. Je pro mě důležité nahrávat písně s umělci, které nejen obdivuji, ale vím, že na muziku hledí stejně jako já,“ konstatovala v rozhovoru pro CNN.

Následovaly desky Mi Reflejo (2000), My Kind Of Christmas (2000), Stripped (2002), Back To Basics (2006), Bionic (2010), Lotus (2012) a Liberation (2018). Držitelka pěti cen Grammy má od roku 2010 hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.