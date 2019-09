Část odborů Národního divadla chce, aby ministr vypsal konkurz na ředitele

Odborové organizace Opery ND a Státní opery jsou od konce června ve stávkové pohotovosti. Jejím důvodem je mimo jiné jmenování uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boyea Hansena.

S problémy svých kolegů z Opery ND nechtějí být spojování zástupci Činohry ND a Baletu ND. Odmítli prohlášení části odborů o krizi v celém Národním divadle.

Důvodem zahájení stávkové pohotovosti je také pozice ředitele ND Buriana, který podle nich v roce 2013 usedl do čela zlaté kapličky bez výběrového řízení a bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) mu mandát na dalších šest let rok před jeho skončením prodloužil. Staněk už dříve uvedl, že se tak rozhodl na základě doporučení garanční rady ND, která je jeho poradním orgánem. A jeden z jeho předchůdců Buriana vybral na základě výběru z několika oslovených osobností v době, kdy divadlo bylo bez ředitele.

Předseda ZO Unie - odborového svazu profesionálních zpěváků ND Jakub Hrubý dnes uvedl, že Burian po vyhlášení stávkové pohotovosti rozpoutal mediální kampaň, „jejímž účelem je marginalizovat důvody stávkové pohotovosti v ND a odvrátit pozornost od problematiky a problémů ND s ohledem na politickou situaci v tomto resortu”.

Hrubý také řekl, že Burian a jeho podřízení nejednají podle uzavřené kolektivní smlouvy. „Je to narušení sociálního smíru a jsou zde velké důvody k dalšímu jednání a případným protestům,” uvedl.