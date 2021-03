Britská spisovatelka Sarah Pinboroughová: Literatura a film jsou odlišné světy

Většina diskusí o knize i její seriálové podobě se točí kolem překvapivého konce…

Někteří lidé ho nenávidí, ale většina je z něj nadšená. Mám radost.

Aniž bychom prozradili pointu, rozumíte tomu, proč je část lidí rozpačitá?

Myslím, že většina čtenářů thrillerů má ráda, když se držíte striktně v reálném světě. Kniha i seriál se dlouho tváří, že to tak bude.

Vidíte milostnou aféru, je vám jasné, že některé z postav mají svá tajemství, že se nejspíš stala nebo stane nějaká vražda. A příběh najednou ujede na naprosto nečekané místo. Někteří lidé si řeknou, že to by se v detektivce stát nemělo. A já na to říkám, že se to prostě stalo.

Liší se reakce na příběh nyní, když byl zfilmován, od těch, které jste dostávala, když vyšla kniha?

Je jich mnohem víc, nyní příběh poznalo daleko víc lidí. Nicméně hodnocení jsou v zásadě velmi podobná. Vlastně mám pocit, že diváci jsou možná trochu otevřenější k onomu zmiňovanému konci, než byli čtenáři.

Knihy si lidé často vybírají na základě žánru a od něj mají jistá očekávání. Obzvlášť na Netflixu ale diváci zkouší, jestli je zaujmou nejrůznější pořady.

K seriálu se díky tomu dostane pestřejší publikum. Je pro mě zajímavé sledovat nejrůznější reakce na Twitteru.

Kniha už byla v době svého vydání bestsellerem i ve Spojených státech. Nyní se úspěch vrací po několika letech a je ještě silnější. Jaký je to pocit?

Víte, obvykle nejsem moc na slavení. Když se mi něco podaří, myslím většinou na to, co bude dál. Když byl seriál nedávno uveden, měla jsem nejdřív obavy. Počítala jsem s variantou, že se třeba mnoha lidem nebude líbit a budou mi psát ošklivé zprávy. Když se ukázalo, že ho mají rádi, myslela jsem, že se zase dostaví pocit, že se musím hned pohnout z místa a pracovat na dalším projektu.

Nakonec jsem ale prožila opravdu zvláštní týden. Ví o tobě byl chvíli nejsledovanějším pořadem na Netflixu na světě a opravdu hodně se o něm mluvilo. Dostala jsem se do stavu, kdy jsem se od všeho cítila podivně odpojená a překvapeně koukala, že něco takového vzešlo z mé hlavy. Doufám, že úspěch seriálu povede k tomu, že si víc lidí přečte knihu.

Seriál je poměrně věrným zpracováním vaší knihy. Mnoho detailů je velmi přesných, scenáristé od předlohy neodbíhají. Postřehla jste vy sama nějaký zásadní rozdíl?

Natočili ho opravdu dobře a výsledek je knize velmi blízký. V knize je asi o něco více vodítek. Obzvlášť v tom, že Adel je nejspíš méně důvěryhodná. Ve filmu sice také přemýšlíte o tom, co s ní je, ale není vám to jasné. Nicméně jsem byla nadšená z toho, jak tvůrci dokázali přenést na plátno, co se oběma ženským postavám honí hlavou.

Když jste příběh knihy prodala filmovým tvůrcům, byla jste nervózní z toho, jaký bude výsledek?

Ani ne, protože mě drželi v obraze. Dávali mi vědět, co se děje. Byla jsem ale trochu nervózní, když jsem šla poprvé na čtenou zkoušku. To jsem ještě nevěděla, kolik toho scenáristé změnili. Ukázalo se, že použili mnoho dialogů přímo z knihy. To mě potěšilo.

Seriál se měl vysílat původně už loni v létě, byl ale posunut kvůli pandemii. Já dostala odkaz na zhlédnutí už tehdy. V tu chvíli jsem se vlastně také trochu obávala. Svět byl vzhůru nohama a já si říkala, že pokud bude seriál špatný, můj rok 2020 bude pohřben.

Pak jsem ho zhlédla a byla z něj vedle. Dokoukala jsem to a znovu mě ten konec svým způsobem zneklidnil. Vidět ho bylo něco úplně jiného než ho vymyslet a napsat. Ten pocit jsem považovala za dobré znamení.

Nebude vás nyní v další práci tížit, že se musíte vyrovnat úspěchu Ví o tobě?

Myslím, že ne. Obzvlášť proto, že už jsem od té doby napsala další knihy. A mnoho jsem jich napsala i předtím. I když byla Ví o tobě nejúspěšnější, nejsem si vědoma, že bych při jejím psaní dělala něco jinak než dřív. Snažím se nemyslet na to, v čem byla výjimečná.

Po jejím původním vydání jsem ale trochu obavy měla. Chvíli jsem cítila potřebu napsat opět něco tak silného a překvapivého, ale to nejde naplánovat. Nemá smysl se snažit kopírovat, co už jsem jednou napsala, takže prostě příště napíšu zase něco jiného.

Navíc si nemyslím, že diváci seriálu teď budou hromadně kupovat mé nové knihy, takže se nebojím jejich očekávání. Nicméně můj další román bude v něčem trochu podobný, možná hezky naváže. Kromě toho nyní Amazon chystá adaptaci mé další knihy Ať zemře. To bude zase něco úplně jiného. Jediné, co chci v budoucnu dělat, je vyprávět další příběhy.

Snila jste v minulosti o tom, že vaše knihy dostanou filmovou či seriálovou podobu?

Mám štěstí, že se uvažuje o zpracování několika z nich. Občas se stane, že se o některých příbězích začne jednat, někdo koupí práva a potom dlouho trvá, než se vše podaří realizovat. Nicméně teď to vypadá, že se dočkám dalších adaptací.

Když jsem se dozvěděla, že máme zelenou od Netflixu, byl to vzrušující moment. Ovšem když píšu, o ničem z toho moc nepřemýšlím. Možná trochu v poslední době, kdy se víc věnuji i scenáristice, ale knihu, kterou píšu, to neovlivní. Kdybych měla v hlavě téma, o němž bych věděla, že v televizi nemá šanci, nezabránilo by mi to o něm psát. Naopak, kdyby mě napadlo něco, o čem bych si myslela, že bude skvělé pro kameru, asi bych se snažila to rovnou zpracovat jako scénář. Literatura a film jsou pro mě dva odlišné světy.