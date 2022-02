Brichtova kniha není plná žluči, ale faktických chyb

V úvodu připomíná, že je to jeho kniha, určitě plná nepřesností, protože si nelze pamatovat vše. To je v pořádku, u takovýchto knih se vždy tradované legendy liší v pojetí několika pamětníků.

V polovině osmdesátých let, o kterých mluví, se hrálo ještě třeba ve strahovském klubu 007 nebo kulturním středisku Opatov. V Junior klubu hráli Vítkovo kvarteto, Visací zámek, Pražský výběr nebo Vladimír Mišík (je to normální bigbíťák, nebo ne?). A Plastic People of the Universe? Ti v podstatě v této době neexistovali, na konci osmdesátých let jim Státní bezpečnost znemožnila vystoupit právě ve zmíněném klubu.