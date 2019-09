Ben Cristovao se nechal zavěsit na horkovzdušný balón a byl dojatý

Když před deseti lety opouštěl soutěž Česko-Slovenská Superstar, málokdo by si tehdy pomyslel, že jednoho dne vystoupí v pražské O2 areně. A pravděpodobně už vůbec by nikoho nenapadlo, že se mu ji podaří téměř vyprodat.

Koncept show byl propracovaný, působivý a zahrnoval mnoho artistických kousků. Akrobatky se sem tam procházely na chůdách vedle stojících diváků, tancovaly na pódiu a někdy se vznášely ve vzduchu na popruzích. Cristovao se v polovině představení posadil polonahý do paraglidingové sedačky připevněné na horkovzdušný balón, a takto se přemístil z jednoho pódia na druhé.

Koncert definovaly prvky, na kterých je jeho sláva postavena. Jsou to elektronické beaty, taneční kreace a chytlavé, primitivní a místy vulgární texty. Nutno říci, že tempo svých skladeb chvílemi nestíhal, občas zpíval falešně a rytmicky nepřesně. Zklamáním bylo, že se rozhodl nezahrát originální verze svých hitů Aleiaio, Asio a Sweet chilli, protože aranž pro živou kapelu příliš nefungovala.

Nezdálo se však, že by hudební nedokonalosti a nepřesnosti mladistvému publiku vadily či že by je snad vůbec zaregistrovalo. Atmosféra v hale byla bouřlivá během všech skladeb večera, tancovalo se i mezi nejvýše položenými sedadly a fanoušci opakovaně dokazovali, že neexistuje skladba, jejíž text by neznali zpaměti.