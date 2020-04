Barbora Šubrtová, dramaturgyně Metronome Festivalu: Jsme všichni na jedné lodi

Bylo to složité, protože jsme si uvědomovali, jaké komplikace nás čekají. Zároveň jsme věděli, že to musíme udělat s ohledem na vládní oznámení, která přišla velice záhy. Samozřejmě jsme také nechtěli fanoušky vystavovat nejistotě.

Produkce samozřejmě počítá se vším, tudíž máme několik variant. Pro nás je priorita taková, aby interpreti byli do republiky vpuštění. Snažíme se být optimističtí a věřit tomu. Samozřejmě kalkulujeme i se špatným scénářem, to bychom festival připravili v jiné formě. V každém případě chceme festival v nějaké formě udělat, pokud to bude jen trochu možné.

Nápad jsme si nosili v hlavě již několik let. Měli jsme však spoustu práce s festivalem, a tak na to nebyl čas. Současná situace vytvořila časové podmínky a konečně jsme to dali dohromady. Navíc se nám to povedlo za poměrně krátkou dobu, a to za přibližně čtrnáct dní. Bylo to tedy poměrně šibeniční.