Balabánovo mapování krajiny představ

Dílo Strážkyně konfrontuje dva sexuální symboly dvou různých historických období. Vpravo se skví kyprá Věstonická venuše symbolizující matku rodu, vedle stojí dáma v uniformě zásahové jednotky se samopalem, helmou a kuklou. Zatímco první představuje pravěkou strážkyni rodinného krbu, druhá hlídá bezpečnost občanů v dnešní době. Na druhém plátně Hrdinka stojí aktivistka Greta Thunbergová se zaťatou pravou rukou v pěst. Připomíná to gesto Černých panterů či pouličních revolucionářů. Malíř slečnu oblékl do kombinézy, takže vypadá jako kosmonautka, která přijela tak trochu z jiné planety. Navíc ji umístil mezi shluk rozličných předmětů, takže to evokuje dojem, že přistála někde na skládce a tam demonstruje svůj postoj ke světu.