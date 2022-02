Andělský chvalozpěv na marnost popisu umění

Na zdi galerijního interiéru pražského Musea Kampa je napsáno souvětí, které tvrdí, že abstraktní umění má ohromující rozměr, ale žádnou slovní brilancí nevypovíme adekvátně to podstatné, co nám sděluje. A že je to marné, ale přesto to neustále pokoušíme. Kolekce posledních prací výtvarníka Vladimíra Kopeckého Gloria, která trvá do 27. února, je právě takovou ukázkou neuchopitelnosti nefigurativního výtvarného projevu.