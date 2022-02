Adele uspěla na Brit Awards

Adele slavila úspěch se svým albem 30, které vydala v listopadu. V loňském roce se prodalo 600 000 nosičů tohoto alba, což byl vloni nejlepší výsledek mezi britskými hudebníky. Ve srovnání s předchozím albem 25, které zpěvačka vydala o pět let dříve, prodeje nosičů klesly o pětinu, což odborníci přičítají většímu používání streamovacích služeb. Cenu za píseň dostala za skladbu Easy On Me.