Adéla Michálková točila klip k písni Slunce přestává hřát na rozhlednách

„Pro videoklip jsme vybrali různé rozhledny na Moravě, některé až téměř u slovenských hranic. Ne všechna místa byla dostupná vozem, takže jsme strávili oba natáčecí dny doslova s batohem na zádech. Musím říct, že to byla celkem výzva. S Vojtou jsme chtěli dostat do obrazu co nejvíce přírodního geometrična, tak jsme během obou dnů potřebovali stihnout východ slunce nebo posun slunce v konkrétním místě a konkrétním čase,“ popisuje Adéla Michálková.