5 Seconds of Summer o duši mladého muže

Fanoušci této mezinárodně úspěšné skupiny již měli možnost slyšet singly No Shame, Easier a Teeth. Spolu s videoklipy, které k nim byly pořízeny, si v součtu připsaly více než 100 milionů zhlédnutí jen na YouTube. Písničku Easier zařadil americký hudební magazín Billboard mezi sto nejlepších skladeb roku 2019 a Teeth do nebe vychválil renomovaný magazín Rolling Stone.

5 Seconds of Summer se stali první kapelou v hudební historii, které se podařilo všechna tři alba dostat na první příčku žebříčku Billboard 200. Prodali celkově více než devět milionů desek, jejich koncerty navštívily na dva miliony diváků a na kontě mají více než sedm miliard streamů.

Získali American Music Award, People’s Choice Award, osmkrát MTV European Award a mnoho dalších hudebních ocenění. Mezi jejich největší hity patří Don’t Stop, Amnesia, She’s Kinda Hot nebo She Looks So Perfect.