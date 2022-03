Robert Mikluš: Jako rodilý Ostravák mám možná plebejský look v genech

Pro mě to byla skvělá doba. Byl jsem malý, když přišla sametová revoluce. Vždycky k tomu ještě říkám: my, co jsme zažili devadesátky, poznáme sr... na dva kilometry. Otevřel se trh a objevilo se na něm leccos. Nastal velký boom televizní produkce, zábavy, což nás oslnilo.