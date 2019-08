Stanislav Dvořák, Novinky

Pennebaker, který se narodil v roce 1925 v americkém Evanstonu, působil jako režisér, střihač i kameraman. Natočil například snímek Dont Look Back (1967) o šedesátých letech a Bobu Dylanovi, který podle něj není jen folkovým zpěvákem, ale i básníkem a symbolem a zvěstovatelem nové éry. Film vznikal během třítýdenního koncertního turné ve Velké Británii.

Dokument Monterey Pop (1968) zachytil slavný hudební festival. Je o lidech, které spojuje zájem o hudbu i o době, o napětí ve vzduchu a vzpouře proti konzumní společnosti. Účinkující i diváky tehdy spojoval protest proti životnímu stylu rodičů a proti válce ve Vietnamu. Současně je to i záznam fantastické hudby - vystupovali tam The Who, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin či Booker T. Jones. Hendrix v závěru rituálně zapálil svou kytaru.

Ziggy Stardust

FOTO: Profimedia.cz

Pennebaker spolupracoval také s Davidem Bowiem (koncertní film Ziggy Stardust and the Spiders From Mars) nebo s Depeche Mode (film 101) a s muzikanty, kteří stáli za velmi oceňovanou hudbou z filmu bratrů Coenů Bratříčku, kde jsi?, natočil fim Down From the Mountain. Natáčel i Johna Lennona, Jerryho Lee Lewise, Brandona Marsalise a další.

Pennebaker se vyhýbal komentářům k zobrazované skutečnosti, inspirovalo ho hnutí cinéma-vérité. V roce 2013 obdržel čestného Oscara.