Stanislav Dvořák, Novinky

V opuštěném domě na konci města najde parta teenagerů knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Kniha není ke čtení. Naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z nich příběh a začne je realizovat ve skutečném životě. Co se asi stane, když se v knize začne hrabat partička teenagerů?

Horor Chrastivec

FOTO: Bontonfilm

Film režíroval André Øvredal podle knižní předlohy Scary Stories to Tell in the Dark, která ve své době vyvolala kontroverze. V češtině nevyšla. Děsivá vizuální fantazie Guillerma del Tora vstoupí do kin 8. srpna.