Šárka Hellerová, Právo

Během svého letošního vystoupení na diskusním fóru Meltingpot na Colours of Ostrava jste mluvila o tom, že hudba byla v minulosti často spojená s bojem za svobodu. Je to i vaše téma?

Přesně tak. Ale nejde jen o boj, ale především o způsob vyjádření svobody či touhy po ní. Díky hudbě můžeme svou osobní svobodu ztvárnit. Neznamená to ale, že jsme svobodní pokaždé, když zpíváme. Spíš jde o cestu za svobodou.

Jaké jsou vaše první silné vzpomínky spojené s hudbou?

Pro mě osobně začala být hudba opravdu důležitá v sedmnácti letech, když jsem vyrazila na své první turné. Koncertovala jsem na Haiti. Zpívala jsem folkové písničky, ale ještě to nebyla opravdová tradiční hudba Haiti. Ta pro mě byla dlouho zapovězená, protože jsem žila v nábožensky založené rodině. Musela jsem se k ní teprve propracovat.

Proč byla kvůli víře tradiční hudba zapovězená?

Tehdy jsem zpívala v kostele tradiční křesťanské písně. Že bych se věnovala voodoo, bylo nemyslitelné. Abych mohla tenhle svět zkoumat a svobodně zpívat, musela jsem se dostat z vlivu rodiny. Mé hudební začátky jsou typickou ukázkou toho, že samotný zpěv ještě není dokladem toho, že žijete svobodně.

Bylo pro vás těžké prosadit si svou a věnovat se voodoo?

Ano, musela jsem se postavit své rodině. Měla určitou představu o tom, co bych měla dělat, nicméně jsem cítila, že to nejsem já. Ovšem naplno si to uvědomit a svým způsobem zradit svou rodinu bylo velmi složité, nicméně důležité, abych našla sama sebe.

Co pro vás znamená loňské album Siltane?

S posledním albem jsem oslovila mezinárodní publikum, protože jsem přišla s hudbou, jejíž jazyk je univerzální. Karibské voodoo je na něm říznuté rockovou hudbou a oslovuje publikum v různých zemích. To je pro mě velmi důležité ne kvůli popularitě, ale protože ráda tvořím hudbu, která žije.

Nebavilo by mě nahrávat jen čistě tradiční hudbu, která by byla někde v archivu v muzeu. Je pro mě podstatné, že má hudba žije i v duších jiných lidí. Díky tomu se v ní nacházím i já sama.

Co vás čeká dál?

Nahrála jsem dvě alba, z nichž jedno vyjde velmi brzy. Druhé přibližně za rok. Mezitím budu hodně koncertovat.