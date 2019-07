Jaroslav Špulák, Právo

To, že se vzpomínkový festival uskuteční, bylo oznámeno v prosinci loňského roku. Původně se měl konat na závodním okruhu u obce Watkins Glen ve státě New York. Organizátoři, v jejichž středu je i Michael Lang, jenž spolupořádal původní Woodstock v roce 1969, však po nějaké době přišli o investora, japonskou společnost Dentsu, a nedostali povolení uspořádat akci na zamýšleném místě.

V červnu bylo oznámeno, že se nejspíš odehraje na ploše dostihové dráhy s kasinem ve městě Vernon ve státu New York. Ani tam ale nezakotvila. Místem konání nakonec bude Merriweather Post Pavilion.

Je zajímavé, že toto místo je spojeno s hnutím hippies, v jehož atmosféře se festival Woodstock v srpnu 1969 konal. Tři týdny před ním tam tehdy vystoupila na dvou koncertech zpěvačka Janis Joplin. Magazín Rolling Stones umístil prostor na čtvrté místo mezi amfiteátry, na kterých se konají koncerty, a s místem je spojena i kariéra americké experimentální skupiny Animal Collective, která v roce 2009 vydala album Merriweather Post Pavilion nazvané podle koncertního sálu v městě Columbia.

Majitelé amfiteátru listu New York Times sdělili: „Když jsme se dozvěděli, že existuje šance na záchranu festivalu a oživení důležité části americké historie, byli jsme potěšení. Tím spíš, že náš amfiteátr je jedním z nejlepších v zemi a je k dispozici.“

Pořadatelé nyní pracují na tom, aby byl spuštěn prodej vstupenek a dokončen program. Jejich záměrem je pozvat umělce, kteří na Woodstocku ’69 vystoupili, a především ty mladší. Není to ale jednoduché. Například John Fogerty, jenž na původním Woodstocku hrál, jim sdělil, že ho masové akce nezajímají. Přijet by nicméně měli Carlos Santana nebo David Crosby. Vystoupí také The Killers, Miley Cyrus, The Lumineers, Greta van Fleet, Imagine Dragons, Halsey a další.

Původní Woodstock se konal na pozemku mléčné farmy Bethel v americkém státě New York 15.–18. srpna 1969, přičemž na festivalu vystoupili Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Grateful Dead, Sly and The Family Stone, Joan Baez, Jefferson Airplane, Santana, Joe Cocker, Johnny Winter a další. Město Bethel plánuje vzpomínkové akce, které se uskuteční ve dnech 16. až 18. srpna.