Za neúčast Karla Gotta na festivalu Benátská! se peníze ze vstupného vracet nebudou

Pořadatelé festivalu Benátská!, který se odehraje od čtvrtka do soboty ve Vesci v Liberci, oznámili, že nebudou za zakoupené jednodenní vstupenky vracet peníze. Stejné je to i v případě vstupenek na celý festival. Reagovali tak na dotazy, které následovaly poté, co ve středu oznámil management Karla Gotta, že zpěvák na akci kvůli akutnímu zápalu plic nevystoupí.