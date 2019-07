V prvním díle, který běžel v osmdesátých letech, měl herec nášivky na zádech. Méně známá tchajwanská vlajka je červená a má v horním rohu bílé slunce v modrém poli.

Server naznačuje, že tato těžko vysvětlitelná proměna asi souvisí s čínským koproducentem filmu Tencent Pictures. Takové spolupráce jsou dnes v Hollywoodu běžný postup, o kterém ale diváci většinou nevědí. Řada velkých filmů je šita na míru Číňanům - ne proto, že by v Hollywoodu seděli komunisté, ale proto, že Číňanů je hodně a dá se na nich nejvíc vydělat.

Top Gun: Maverick

FOTO: Paramount Pictures

Tradiční japonsko-čínské konflikty jsou notoricky známé a také vztahy Číny s Tchaj-wanem nejsou nejlepší. Vyspělý a demokratický Tchaj-wan má sice momentálně vlastní vládu, ale Čína považuje ostrov za svou provincii, která se jen vzdálila kořenům.

Tchaj-wan má z Číňanů strach a horečně nakupuje tanky a rakety. Americké ministerstvo zahraničí jim v červenci schválilo prodej zboží v odhadované hodnotě 2,2 miliardy dolarů (46,5 miliard korun). Armáda získá 250 protiletadlových střel Stinger, 108 tanků M1A2T Abrams, obrněná vozidla Hercules, kulomety a další vojenskou techniku. Tchaj-wan dříve požadoval i 66 letadel F-16, ale Obamova administrativa to zamítla.

There’s a new Top Gun movie coming out. And Maverick is wearing the same leather jacket - only this time it’s Communist Party of China-approved, so the Japanese and Taiwanese flag patches are gone (screenshot on right is from the new trailer)... pic.twitter.com/gUxFNFNUKX