Tereza Frýdová, Právo

Přestože se na počátku devadesátých let skupina rozpadla, s příchodem nového tisíciletí se dala opět dohromady. Momentálně je na Tour The Earth 2019, v rámci něhož se zastaví v České republice. V pátek 26. července zahraje na libereckém festivalu Benátská!.

V roce 1986 jste vydali svou nejúspěšnější píseň The Final Countdown. Jaký je příběh jejího vzniku?

Velký vliv na ni měla tehdejší tvorba Davida Bowieho. Vesmírná tématika, která se promítala do jeho písní, nám byla blízká. Když jsme tehdy The Final Countdown napsali, nenapadlo nás, že se z ní stane celosvětový hit. Původně byla dlouhá více než šest minut, a tak jsme ji pro album kvůli tomu nechtěli vůbec použít. Náš tehdejší producent nás ale přesvědčil pro její zkrácení, a nakonec jsme ji zařadili.

Jak na to období vzpomínáte?

Bylo to skvělé. Byli jsme tehdy velice mladí, bylo nám málo přes dvacet let. Osmdesátá léta byla celkově bezvadná, byť nejsem fanoušek toho období. Hudebně jsou mi bližší šedesátá nebo sedmdesátá léta. To je období, ze kterého pochází většina muziky, na které jsem vyrůstal.

Na konci osmdesátých let jste Europe opustil. Vnímáte to dnes jako věc, které se nebylo možné vyhnout?

Ano, pro mě to tehdy byl nevyhnutelný okamžik. Hodně jsme tenkrát koncertovali, měli jsme velké celosvětové turné. Poté, co jsme odehráli jednu z jeho částí v Japonsku, jsem se cítil naprosto vyčerpaný. Rozhodl jsem se kapelu opustit. Přestěhoval jsem se do Ameriky a cítil se šťastný.

To byl jediný důvod vašeho odchodu z kapely?

Hlavním důvodem byla celková organizace věcí. Podle mého názoru v té době nefungovala. Chtěl jsem, aby se to změnilo, ale ostatní členové kapely to viděli jinak. Zároveň jsem nenáviděl tu bublinu, která se okolo nás vytvořila.

Nikdy jsem nebyl člověkem, kterému by záleželo na tom, jestli je na první pozici v hitparádě. Celá ta situace byla pro mě nepříjemná a nezvladatelná. Atmosféra v naší kapele byla tehdy na bodu mrazu, příliš jsme spolu nekomunikovali a hádali se.

Europe se v roce 1992 rozpadli úplně, ale v roce 2003 se dali znovu dohromady. Jak k tomu došlo?

Pamatuju si, že mi v roce 2003 ostatní členové zavolali s návrhem, že bychom se potkali. Žil jsem tehdy v Americe a myslel si, že se bude jednat jen o přátelské setkání se vzpomínáním na staré časy. Že by se chtěli dát znovu dohromady jako kapela, mě tenkrát nenapadlo. Ale oni na naši schůzku s tou ideou vyrazili. Byl jsem překvapený, ale měl jsem radost a řekl si, proč to nezkusit.

Momentálně jste na turné. Jaké je?

Je to skvělé, užíváme si to. Myslím, že mohu říci, že jsme v nejlepší formě, co jsme kdy byli. Jsme hudebně velice sehraní. Jsem moc spokojený s tím, jakým způsobem vystupujeme. Podařilo se nám v čase hudebně dospět.

Osobně si užívám především hraní na letních festivalech. Tam je vždy úžasná atmosféra a spousta pozitivně naladěných posluchačů. Rád hraji v otevřeném prostoru. Pokud je okolo nás zároveň trochu přírody, je to krásné.

Jakým způsobem vybíráte set-list na jednotlivé koncerty?

Samozřejmě hrajeme v první řadě mix našich největších hitů. Ale zároveň hrajeme písně, které zkrátka rádi hrajeme naživo. Vždy je to také o naší vzájemné domluvě a často o kompromisech. Zároveň záleží na tom, kde zrovna hrajeme a co publikum očekává.

Mám velice rád písně z našeho posledního alba Walk of the Earth, které jsme nahráli živě ve studiu. Myslím, že všechny písně tohoto alba jsou po hudební stránce velice povedené. Také mám rád skladby z našeho druhého studiového alba Wings of Tomorrow. V té době se alba nahrávala zcela odlišným způsobem. To ale neznamenalo, že z toho nemohla vznikat kvalitní hudba.

Pracujete na dalším?

Momentálně jsme velice zaneprázdněni. Teď jsme téměř uprostřed turné. Poté, co ho dokončíme, máme naplánované další koncerty. Čeká nás například společná show s kapelou Whitesnake. Pro příští rok máme také bohatý program. Budeme koncertovat ve Spojených státech. Ve chvíli, kdy budeme mít více času, zavřeme se do nahrávacího studia a budeme dělat na nové desce.