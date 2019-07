Lucie Zelinková, Právo

Zatím svými texty spíše provokovala, zacházela za hranice, které pro ni jako pro autorku z muslimské země společnost vytyčila. Nepsala půvabné, maximálně lehce erotické příběhy s příchutí orientu, ale syrovější, sexualitou prodchnutá dramata.

V nové knize vytváří jakousi komiksovou reportáž. Chce skrz ni informovat svět o tom, jak zaostalé je vnímání nejrůznějších aspektů ženské sexuality v Maroku. Na svou rodnou zem neútočí, neosočuje ji, nevyčítá. Nastavuje zrcadlo a nechává promlouvat postavy.

Dnešní mladí maročtí muži možná uvažují relativně moderně, ovšem myšlenka na to, že by si za manželku vzaly ženu se sexuální zkušeností, je jim vzdálená, a to nehledě na fakt, že zcela běžně mají plnohodnotné partnerské svazky už před svatbou. Znamená to tedy, že pro posunutí se o krok dál, k manželství, nutně počítají se ženou novou, neposkvrněnou.

Téma potratů je v zemi nepřekvapivě absolutním tabu. Homosexualita? Žena je provdána za muže a problém je tím vyřešen. A takových nešvarů, které ženám v Maroku ztěžují či přímo ničí život, je mnohem víc.

Slimani komiks vytvořila na základě příběhů, které jí při návštěvě Maroka samy ženy přicházely vyprávět. Z nich pak vytáhla jednotlivá témata a ta přetavila přiřkla svým postavám. Byť nejde o první feministický komiks v literárním prostoru, jde o komiks, jenž odhodlaně nahlíží do skutečných problémů, které je třeba řešit.

Autorka tak možná napomohla diskuzi ve společnosti, zadala impuls ke změnám, použila literaturu k tomu, aby ženám pomohla k lepším životům. Úctyhodný a na tomto místě maximálně potřebný počin.

Leila Slimani: Sex a lži Argo, překlad Sára Vybíralová, 108 stran, 298 Kč

Hodnocení: 90 %