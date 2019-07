míš, Právo

Vinařská komedie se natáčí po více než deseti letech od uvedení prvního dílu. „Z reakcí okolí vím, že ty dva předchozí díly jsou mezi diváky oblíbené. Tak proč neudělat další. Samotného by mě u mého oblíbeného filmu zajímalo, co hlavní hrdinové po tolika letech dělají,“ svěřil se představitel Honzy Kryštof Hádek.

„Těším se na natáčení, na Terezu Voříškovou, Lukáše Langmajera, na Mirka Táborského. Ale i na všechny další, byť je natáčecí tým jiný než u předchozích dílů. A samozřejmě na Moravu,“ dodal těsně před natáčením držitel dvou Českých lvů.

Pro Terezu Voříškovou bylo rozhodování složitější. „Na první schůzce jsem byla vyloženě proti, ale když jsem si přečetla scénář Matěje Podzimka, vyrazil mi dech. Myslím, že je to obrovský talent na poli scenáristiky a tak jsem se nakonec rozhodla to vzít,“ vysvětlila herečka. „Moje postava už nemá růžové brýle, stará se sama o vinařství a v podstatě i o děti. Myslím, že tématem trojky je dospělost, a za to jsem moc ráda.“

V dalších rolích uvidíme Mariana Rodena, Michala Isteníka, Branislava Deáka, Martina Hoffmanna a další.