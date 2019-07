Stanislav Dvořák, Novinky

„Hynek Čermák je absolutně výborný herec, chlap sympaťák a skvěle namluvil audioknihu Národní třída. Napřed jsem se však jeho obsazení bránil. Vadila mi jeho známost. Zkoušeli jsme tedy asi rok jiné herce. Ale musel jsem uznat, že jsem v Čechách lepšího herce pro roli Vandama nenašel. Nakonec jsme měli co dělat, aby nám ten nevychovaný egoista až moc nepřirostl k srdci. Zahrál to tak bravurně, že vám ani sám neřeknu, jestli je tento jeho Vandam sympaťák, nebo nebezpečný rváč – možná je obojí, ale to ať asi divák posoudí sám,“ říká režisér Štěpán Altrichter.

„Na začátku filmu nám Vandam řekne: ‚Já vím, co chceš říct, ale neříkej nic. Chvilku drž hubu a poslouchej.' Na Rudišově knize mě zaujal právě dar naslouchat, porozumět myšlení člověka, který je nýmand, proniknout do jeho duše a s humorem jemu vlastním se snažit Vandama pochopit.“

Jan Cina a Hynek Čermák

FOTO: Negativ

Autor předlohy Jaroslav Rudiš poznamenal, že kniha je temná, ale má i hodně černého humoru: „A právě to jsme se snažili ve filmu posílit. Jde to spolu ruku v ruce. Když někdo zajde s Vandamem na pivo, poučí se o životě, ale zároveň se taky myslím hodně zasměje.“

Po boku Hynka Čermáka se v roli Psycha ve filmu představí Jan Cina, Lucku ztvárnila Kateřina Janečková. Dále hrají Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák a Martin Siničák.

Do kin vstoupí „Vandam“ 26. září.