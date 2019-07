Jaroslav Špulák, Právo

Festival byl slavnostně zahájen v 17.30 hodin, kdy se na největším pódiu objevil tanečník a choreograf Yemi A. D. se svými kolegy. Společně předvedli docela zábavnou scénku o propojení lidí skrz házení si předmětem.

Potom Yemi A. D. trochu kostrbatě vysvětlil, že energie diváků se budou na akci propojovat a pozval na scénu ředitelku festivalu Zlatu Holušovou a zástupce sponzorů i partnerů. Následoval koncert kapely Buty, která má nejlepší léta za sebou a na pódiu působí trochu unaveně. Má nicméně v repertoáru dost písniček, které diváky potěší proto, že se svého času staly rádiovými stálicemi.

Skupina Buty hrála hned po zahájení festivalu.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Přehled ženské hudební síly nastartovala Dánka Karen Marie Aagaard Ørstedová, jež si v uměleckém světě říká MØ. V jejích písních je přítomen tradiční pop, ovšem na koncertě byly interpretovány s dravostí a emocemi, které zpěvačka vypouštěla skrz velmi autentický tanec a také příjemný pěvecký výraz.

Do svých skladeb se vkládala, jak jen to bylo možné, nořila se i do všech improvizovaných tanečních figur, které byly někdy až úsměvné, a přirozeně přitom zpívala nosné melodie, které utkvívaly v paměti. Několikrát sešla z pódia k publiku, s nímž se pak zdravila, fotila a dávala mu autogramy. S takovou přirozeností, s níž MØ ostravský koncert absolvovala, není těžké strhnout mínění přítomných diváků na svou stranu.

MØ byla v kontaktu s diváky.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Moonlight Benjamin přijela se svou kapelou z Haiti a od první chvíle dělali všichni na pódiu svou práci s obrovskou chutí. Bluesrocková skupina hrála bravurně a s citem pro opakované nosné motivy písniček, Moonlight Benjamin pak svým hlasem posluchače bezmála zaříkávala. Byla výrazná i důrazná a barva jejího zpěvu působila v poúplňkové noci magicky.

Florence Welchová na ni navázala s grácií. Na pódium vešla se svou kapelou pod značkou Florence and The Machine a hned v první skladbě odhalila všechny síly, které to spojení má. Formace má obrovský hráčský potenciál, který se násobí s funkčností v aranžích písní, a Florence umí se svým hlasem nakládat mistrovsky. Dokáže ho zlomit z jedné emoce do druhé, dát mu sílu i lehkost, to vždy ve prospěch výsledného vyznění skladby.

Florence Welchová byla autentická.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Florence přišla na podium v bílých šatech a bosa, a tančila unášena rytmem i melodiemi. Připomínala křehkou vílu, a poté, co se rozhodla své hudební i životní poselství šířit slovy, i vílu svobody. O ní a o lásce byl její koncert.

Ve svém vystoupení vlastně předvedla v praxi propojování energií, o čemž na začátku festivalu hovořil Yemi A. D. První den na Colours of Ostrava navíc napověděl, že se v areálu Dolních Vítkovic budou potkávat energie desítek tisíc diváků.