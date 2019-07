František Cinger, Právo

Michaela Klevisová:

Sněžný měsíc





Realitní agentka Olga byla zavražděna na odlehlém místě v Beskydech před roubenkou, kterou nabízela k prodeji. Stalo se to jen několik měsíců po vraždě jiné makléřky. Kriminalista Josef Bergman proto odjíždí do hor a pátrá mezi místními obyvateli…

Motto, 272 strany, 349 Kč

Guillaume Musso:

Dívka z Brooklynu





Anna byla žena jeho života. Za tři týdny se měli brát. Samozřejmě že by ji miloval bez ohledu na to, co udělala. Alespoň si to myslel, než viděl tu fotografii. „To jsem provedla já,“ řekla mu. A pak už bylo na vše příliš pozdě – Anna zmizela…

Motto, 368 stran, 399 Kč

Poul Anderson:

Stráž času





Objev cestování v čase s sebou přinesl nejen možnost podívat se do libovolně vzdálené minulosti, ale také za Daneliány, potomky lidstva ze vzdálené budoucnosti, kteří nehodlají připustit, aby kdokoli měnil minulost, jež vedla ke vzniku jejich civilizace…

Laser Books, přeložila Veronika Volhejnová, 272 strany, 279 Kč

Liel Leibovitz:

Leonard Cohen. Život, hudba a vykoupení





V úvodu ke knize autor upozorňuje, že se ve skutečnosti nejedná o životopis, jako spíše o filosofické zamyšlení nad jeho dílem. Čím to, že když Cohen vešel na pódium, nabitý sál ztichl a všichni čekali se zatajeným dechem?

Vyšehrad, CD, 8:15 hodin, přeložila Kateřina Novotná, čte Zbyšek Horák

Tim Weaver:

Zlomené srdce





Vyšetřovatel David Raker se specializuje na hledání pohřešovaných osob. Zmizení Lyndy Korinové se od prvopočátku vymyká dosavadním zkušenostem. Neexistují téměř žádné stopy. Přitom jde o bývalou herečku, která nedávno pohřbila svého manžela, filmového režiséra.

Audiotéka, Bookmedia, 17:10 hodin, mp3, čte Igor Bareš, 299 Kč

Jenny Oliver:

Pod španělským sluncem





Prázdninové vzpomínky Avy Fisherové jsou spojené s domkem babičky v ospalém přímořském městečku Mariposa. Nyní se naposledy vrací a vrhá se do projektu, na který by byla babička hrdá: chce zachránit Café Estrella, které bývalo srdcem městečka, ale teď chátrá.

Motto, 336 stran, 299 Kč

Cristina Alger:

Bankéřova žena





Annabelin zdánlivě dokonalý život vydržované bankéřovy ženy žijící v Ženevě se náhle zhroutí, když přijde o manžela při letecké katastrofě v Alpách. Jeho smrt navíc obestírá řada podivných okolností, takže se Annabel začne blíže zajímat o podrobnosti nehody…

Motto, 328 stran, 349 Kč

Anna Vosolsobě:

Psí atlas





Knížka vtipná a obrázková. Útlá a složená z více než padesáti ilustrací a popisků různých psích plemen tak, že ke každému reálnému plemenu vzniklo ještě jedno imaginární. Prostě knížečka, kterou si každý může vzít všude s sebou a zvednout si náladu jejím prohlížení.

Pointa, 64 strany, 197 Kč

Star Wars - Vader sestřelen - Věznice povstalců





Darth Vader, obávaný sithský lord, stíhá povstaleckého pilota Luka Skywalkera, zodpovědného za zničení Hvězdy smrti. Mocný Sith se na Vrogas Vasu střetne s povstaleckými jednotkami i s nesmiřitelným rivalem, ambiciózním velitelem Karbinem...

Egmont, 256 stran, 499 Kč