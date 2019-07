Lucie Zelinková, Právo

Po dvou čtenářsky úspěšných románech z prostředí nefungujících rodin a traumat mezi dětmi a rodiči přináší Hanišová příběh ze všech nejkrutější. Hrdinka Eliška označuje za počátek svého života moment, kdy jí bylo devět let, deset měsíců a sedm dní. V ten den dorazila odpoledne domů a na zemi našla šňůrou od vysavače a matčinou rukou zavražděného malého bratříčka a podřezanou matku. Otce od toho dne už neviděla.

Dostala se do ponuré péče své netečné tety a od okamžiku nástupu na vysokou školu pátrá po své minulosti. Sledujeme ji tak od dětství po dospělost, kdy se z ní stává studentka architektury a nastěhuje se do domu po své tetičce.

Hanišová píše svým typicky příjemně a vzhledem k vyprávění adekvátně prostým jazykem, nechává promlouvat hlavní postavu a čtenáře nahlížet hluboko do jejích myšlenek. Posedle se vydává po stopách své minulosti a současný život nechává tak trochu za sebou.

Autorka disponuje schopností zacházet do nejmenších detailů nemocné duše, a přitom vůbec nepoukazovat na její nezdravý stav. Proto se čtenář postupně ocitne v nitru problému, aniž by zaznamenal, nakolik podivnou cestou se vydal. Hanišová je výborná v realistickém vyprávění a ve vykreslení i těch nejmenších a nejsugestivnějších detailů.

Stejně jako předchozí dva romány i Rekonstrukce tematicky útočí na lidskou zvídavost a touhu nahlédnout do okna sousední podivínské rodině a zjistit, jaké špatnosti se v ní dějí. V Anežce to byl příběh nezákonně adoptované romské holčičky, z níž chtěla její matka vytvořit „dokonalé bílé dítě“, v Houbařce osud mladé ženy, která si prošla sexuálním zneužíváním.

Příběh Rekonstrukce je poutavý, literárně zdařilý i čtenářsky zábavný. Jediné, co lze autorce vytknout, je práce s jeho uzavřením, které je neuspokojivé pro svou uspěchanost, rychlost a úsečnost.

Viktorie Hanišová: Rekonstrukce Host, 311 stran, 349 Kč

Celkové hodnocení 75 %