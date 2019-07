Jaroslav Špulák, Právo

Festival byl vyprodaný již několikrát, naposledy loni, a zájem je o něj i u českých fanoušků. Každoročně na něj od nás cestuje několik tisíc lidí.

Pohoda 2019 se odehraje od 11. do 13. července na letišti v Trenčíně. Účast na ní potvrdili například Liam Gallagher, Lykke Li, The 1975, The Roots, Skepta, Charlotte Gainsbourg, Mac DeMarco, Lianne La Havas, Mura Masa, Death Grips, Michael Kiwanuka, Jeff Mills, Lola Marsh, Amadou & Mariam and Blind Boys of Alabama, The Plastic People of the Universe & Filharmonie Brno, Calypso Rose a další.

Akci ve čtvrtek odpoledne otevře i koncert Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v největším festivalovém stanu. Bude připomínkou tragédie z roku 2009 a bude věnován památce jejích obětí Martinu Kašákovi a Nikoly Kapkové, jakož i památce Davida Horního, který zemřel během ukončení festivalu v roce 2006.

Symbolicky zazní ve světové premiéře tři díla mladých slovenských autorů Lucie Chuťkové, Michala Paľka a Mira Tótha. Spolu s trojicí novinek zazní pod dirigentskou taktovkou Mariána Lejavy i Symfonie č. 1 Ilji Zeljenky.

Hudební program Pohody tvoří tento rok více než 120 umělců a kapel ze 31 zemí světa. Nejvíce zástupců v něm má domácí Slovensko (42), následují Velká Británie (18), USA (10), Česko (7) a Rusko (4). Na festivalu si přijdou na své i milovníci literatury, divadla, tance, výtvarného umění, zajímavých debat či vědečtí nadšenci.

Festival nezapomíná na životní prostředí. V areálu budou solární lampy se solárními hodinami, veškeré nádobí ve stáncích s občerstvením bude kompostovatelné. Pokračovat budou i v projektu sběrných míst, která zajistí dobrovolníci z Univerzity Komenského v rámci projektu ECOmenius.

Pořadatelé již dříve oznámili, že v areálu letos vyroste dosud nejvyšší stavba festivalu, kterou bude dvaatřicetimetrové ruské kolo.