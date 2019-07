Anna Beckerová vydává píseň a klip o procesu srovnávání se s osamocením

Tvorba královéhradecké písničkářky Anny Beckerové je melancholická. Takto si v poslední době nachází stále více příznivců a její písnička It Feels Like Spring Again oslovila i písničkáře Thoma Artwaye. Nyní ji zpěvačka vydává i s videoklipem.