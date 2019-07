Jan Šída, Právo

Švédští melodičtí deathmetalisté In Flames dali vzpomenout na dobu, kdy na letišti, na kterém se festival koná, startovali oceloví ptáci. Jejich zahuštěná hluková stěna se valila krajem jako kdysi zvuk vyladěných tryskových motorů bojových migů a suchojů.

Ovšem na rozdíl od nich Skandinávci přijeli, navzdory svému pálivému jménu, pobavit sebe i lidi. Jejich melodický death metal nepostrádá jak extrémní tvrdost, tak zapamatovatelné písničkové pasáže. Nechyběla ani silácká gesta, typická pro tento styl, tedy vyplazené jazyky, grimasy a takzvané paroháče.

Britští hypnotizéři Rudimental vyplnili romantický půlnoční čas pod hvězdami směsí hip hopu, drum and bassu, soulu a breakbeatu. Jejich vystoupení připomínalo finále estrádních pořadů Možná přijde i kouzelník. Kdo mohl, tančil, případně zpíval či odříkával text, na forbíně.

Rudimental připomínali velkolepou hudební estrádu.

FOTO: Jan Šída, Právo

Dva rapeři, čokoládová tanečnice, kytarista i trumpetista defilovali jako apoštolové na orloji. Jejich skočná hudba byla ideální pro zakončení druhého festivalového dne. Když dali k lepšímu i cover skladby Eda Sheerana Bloodstream, splnili svou úlohu absolutně.

K Rock for People již několik let neodmyslitelně patří to, že můžete bezděčně narazit na nějakou formaci, která ještě není tak slavná, ale je kvalitní a dá se předpokládat, že o ní uslyšíte. Před lety to byli hiphopoví Young Fathers, letos trio z britského Essexu Nova Twins. V jeho čele stojí kytaristka a zpěvačka Amy Love a baskytaristka Georgie South. Obě snědé divoženy předvedly strhující funkrockovou jízdu s odsekávaným vokálem, která měla úžasnou energii.

Zajímavá byla i americká kapela No Vacation, v jejíž řadách byly také dvě ženy, klávesistka a kytaristka, která i zpívala. Jejich hudba bývá označována jako indie dream pop, ale když se kapela opřela do nástrojů, zněla docela syrově.

Diplom pro fotografa

Českou rockovou scénu zastupovali především veteráni Olympic. Před jejich koncertem došlo k slavnostní chvilce, kdy byl mimo jiné dekorován diplomem fotograf Zdeněk Hejduk, neboť jako jediný fotograficky zaznamenal všech dvacet pět ročníků festivalu. Titul Čestný rockforpeoplák mu udělil osobně ředitel akce Michal Thomes.

Fotograf Zdeněk Hejduk s diplomem za dvacet pět let focení festivalu Rock for People.

FOTO: Jan Šída, Právo

Pak už přišla řada na Petra Jandu a Olympic. Kapela vlastně předvedla to, co od ní fanoušci očekávali. Zahrála notoricky známé hity a navrch ještě Petr Janda poprosil diváky, aby pozdravili Karla Gotta a natočil si to na mobil. Prý to mistrovi pošle.

Jak má vypadat současný rock´n´roll, ukázali hned na scéně vedle opavští Cocanine Party. Hoši vypadali v bílých košilkách nevinně, ale když hrábli do strun, zněli jako hudební kříženec The Hives a Computers.

Ve strhujícím finále jejich setu vyšplhal kytarista na pilíř minipódia a hrál odtud. Tahle svěží parta by mohla společně s The Atavists, kteří hráli první den, konečně rozvířit domácí stojaté rockové vody.