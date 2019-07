Aleš Honus, Právo

Nejvíce publika pod hlavní scénu podle očekávání přilákali Belgičan Netsky a také techno legenda Sven Väth z Německa. Tento DJ, který program na Love Stage uzavíral, je na scéně už neuvěřitelných pětatřicet let a také v Ostravě ukázal, že patří ve svém žánru k tomu nejlepšímu, a ani k tomu nepotřebuje pyrotechnické efekty a sprchy konfet, které se na publikum před Love Stage pravidelně snášely.

Také DJ Netsky, který hrál před ním, předvedl téměř dokonalou show, ve které sázel takové pecky jako Love Has Gong, Rio nebo Ice Cold, což je píseň od rockových Foreigner, kterou Netsky spolu s Davidem Guettou oblékl do vzdušného tanečního kabátu. DJ Netsky předvedl úžasné vystoupení, při kterém opakovaně skákal na širokou zeď, jež oddělovala mixažní pult od publika, a celým tělem přiváděl publikum k tanečnímu běsnění. Škoda jen technické chyby při přechodu mezi citací Voodoo People od Prodigy, kterou Netsky použil v remixu od Pendulum, a písní Give and Take, kdy vypadl zvuk a set musel být nakrátko přerušen.

Netsky na festivalu Beats for Love v Ostravě

FOTO: Aleš Honus, Právo

Velmi pohodový set odehrálo italské dýdžejské a producentské duo Marnik. Italové do Ostravy přivezli optimismem nasáklé „letní“ hity, mezi kterými nechyběly ani Gam Gam nebo Bazaar vzešlý ze spolupráce s KSHME. Došlo i na notoricky známou píseň Faded od Alana Walkera, na kterého si návštěvníci pamatují z minulého ročníku.

Jedním z vrcholů nejen čtvrtečního programu, ale i celého festivalu, byl překvapivě live set Killer Hertz z Brightonu. Jejich klipy sice na Youtube nemají stamiliony zhlédnutí jako je tomu v případě dalších festivalových hvězd, ovšem na to, co předvedl frontman tohoto drum and bass projektu, který kromě DJ zahrnuje i několik muzikantů, se nezapomíná. Hity jako Prometheus nebo třeba Fire od Matrix and Futurebound rozpálily v publiku neskutečný kotel. Vokalista kromě skvělého hlasového projevu uhranul i nesmírně energickými a fyzicky náročnými pohybovými kreacemi.

Killer Hertz Live na festivalu Beats for Love v Ostravě

FOTO: Aleš Honus, Právo

Beats for Love ale nejsou jen o hlavní scéně, podstatná část návštěvníků dokonce na největší plochu během festivalu ani nezavítá a zaměřuje se na menší stage, které jsou rozmístěny v jižní části areálu v prostoru mezi vysokými pecemi a Světem techniky. Mezi žánrovými scénami zaměřenými na techno, house, psytrance, EDM a trance, reggae či breakbeat se největší oblibě těší Drum and Bass Stage, která mezi žánrovými scénami tou největší a hravě konkuruje i hlavní Love Stage. Velmi dobrý dojem zde v sobotu zanechal například britský DJ Culture Shock, o jehož oblibě svědčí to, že jeho autorské tracky zazněly několikrát z mixů jiných dýdžejů už o den dříve. Ve čtvrtek osobně předvedl, jak má vypadat správný drum and bass, jeho smršť rychle se střídajících tracků vyvolala v publiku neskutečné taneční peklo.

Z českých interpretů na festivalu ve středu nejvíce zaujal Kapitán Demo, který uzavíral odpolední zahřívací program na Love Stage. Jiří Burian, vystupující v neuvěřitelném převleku za tlusťocha Dema, pro kterého nic není svaté, se s tím skutečně nepáře a o tom, že jeho břitká satira na konzervativní českou současnost padá na úrodnou půdu, svědčí fakt, že jeho texty si s ním v Ostravě zpívaly tisíce roztančených lidí.

Festival bude pokračovat ještě v sobotu a v neděli. Zatímco středeční program trval na hlavní stage pouze do půlnoci, v další tři festivalové dny hlavní scéna končí ve dvě hodiny v noci a ostatní scény hrají až do čtvrté ranní, takže než se Ostrava ponoří do klidu, uplyne ještě hodně času a festivaloví návštěvníci si užijí ještě desítky hodin muziky.