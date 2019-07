Jaroslav Špulák, Právo

Pokáč má talent na to vymyslet chytlavou melodii a opatřit ji dobrým a vkusným textem. V něm umí psát o věcech legračních (především) i obyčejných a vše prezentuje civilně a bez manýrů. Výsledkem je vysoká míra autentičnosti, taková, kterou hudební fanoušci oceňují přízní.

Zvukovému stereotypu čelí tím, že v některých skladbách přidá k základnímu spojení hlasu a kytary další nástroje či zvuky. Albu to dává barevnost, přitom to nenarušuje jeho celistvost. Prezentuje to vlastně moc, jakou mají dobré aranže a produkce písní. V tomto ohledu je Pokáč zručný.

Na desce převažují písně humorné a s dávkou nadhledu. Týká se to i trochu mentorské Kouření je hnusný zvyk, v níž je z názvu patrná informace podepřena osobním postojem i úsměvnými slovními obraty (...když kuřáka líbat jdeš, je to jak když kanál olízneš...).

Pokáčův písničkový svět je na jeho druhém albu vyprofilovaný jako vlídný a láskyplný. Různé druhy vztahů se v něm prolínají většinou skladeb. Vztah k malému dítěti popsaný v textu Spinkej spinkej nebo k vlastní ženě v Probuzení je pak oknem do umělcova soukromí. Pootevřel je proto, aby vydal zprávu o souznění v něm. Zmíněné autentičnosti to dává lesk, albovou kolekci to nijak nenarušuje.

Obal alba Úplně levej od Pokáče.

FOTO: Warner Music

Písnička Voděvzdorné šibenice je tematicky vánoční a Pokáčovým hostem je v ní jeho fanynka Kája. Pomineme-li interpretační nedostatky dívky, oceňme nápad korunující souznění umělce a jeho fanoušků. K Pokáčovu vystupování taková spojení patří, dopřává si je pro radost svou i svých hostů.

Na albu jsou dvě skladby, v nichž se vyjadřuje k problémům světa. V Hrdinském činu, duetu s Jakubem Ondrou, upozorňuje na leckdy nenávistný vztah k cizincům, jenž je ve společnosti občas cítit, ve skladbě Farmář Tonda podporuje lokální potraviny. Díky Pokáčovu přirozenému textařskému nadhledu nevznikly agitky ani protestsongy, nýbrž lehké hudební glosy. Za jejich hranici zatím plánovaně nejde, panuje ve svém hájemství.

Bylo by pravda zajímavé spatřit ho vážného a naléhavého, tedy v pozici, která na tomto albu prakticky není. Aktuálně je nicméně třeba respektovat jeho písně jako osvěžující, úsměvné a dobrou náladu šířící.

Pokáč: Úplně levej Warner Music, 43:27

Hodnocení: 75 %