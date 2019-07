Jaroslav Špulák, Právo

„Viděla jsem buskovat, tedy hrát na ulici muzikanty i kapely, ne však orchestr,“ řekla Novinkám.cz spoluzakladatelka Police Symphony Orchestra, houslistka Petra Soukupová. Těleso vzniklo v roce 2010 a tvoří je vesměs mladí hudebníci z Náchodska.

„Loni jsme měli jet hrát do Chorvatska. Nakonec jsme neodcestovali, a tak jsme si řekli, že bychom si místo toho zajistili nějaké koncerty na náměstích. Zjistili jsme však, že to není tak jednoduché, protože v některých městech je třeba sehnat potřebná povolení. A tak jsme se rozhodli, že letos vyrazíme rovnou na pouliční turné. Vše jsme zajistili a v pátek jsme odstartovali v Hradci Králové,“ dodala Soukupová.

Dirigent Joel Hána a houslistka Petra Soukupová.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V sobotu hrál orchestr v domovském městě Police nad Metují a den poté v Plzni. V Praze se představí ještě v úterý 2. července, ve 14.30 hodin na hlavním nádraží a o tři hodiny později na náměstí Václava Havla. Poté 3. července zahraje v Drážďanech, o den později v Liberci a skončí 5. července na festivalu Rock for People v Hradci Králové.

Dirigent Joel Hána o hraní na ulici Novinkám.cz řekl: „Ve srovnání s hraním v koncertních sálech je to velká změna. To, co pilujeme na zkouškách, ať je to dynamika, souhra nebo zvuková vyrovnanost, se na ulici ruší. Je to jiná práce, ale je svěží.“

Police Symphony Orchestra dorazila do Prahy.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podotkl, že lidé, kteří se na pouličních koncertech Police Symphony Orchestra zastavili, se dostali za krátkou dobu do příjemné euforie. „Nepulzujeme jenom my, pulzují s námi skoro všichni. Radost z muziky i z dobročinnosti je v tu chvíli ve všech. Na to, aby přispěli do našeho bubnu, dokonce stojí lidé frontu.“

„Celé turné je charitativní,“ vysvětlila Soukupová. „Každý rok pořádáme nějaké charitativní koncerty. Letos máme pauzu, a tak jsme si řekli, že charitu překlopíme do Busking Tour.“

Police Symphony Orchestra je na Busking Tour.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Peníze, které Police Symphony Orchestra do obrovského bubnu při svých pražských pouličních vystoupeních vybere, věnuje organizaci Siriri, obecně prospěšné společnosti, která od roku 2006 pomáhá ve Středoafrické republice, a také projektu Plešouni. Ten pacienty na dětské onkologii připravuje na průběh léčby prostřednictvím animovaného seriálu výtvarnice Elišky Podzimkové.

Na Busking Tour Police Symphony Orchestra je padesát pět muzikantů a dvanáct lidí z podpůrného týmu. Zpěvákem je Jan Sklenář, jenž na pražském hlavním nádraží bavil cestující nejenom skvělou interpretací slavných písniček, ale i zábavným komentováním dění na scéně. O to se ostatně starala i moderátorka Lucie Peterková.

Na hlavním nádraží v Praze hrála Police Symphony Orchestra.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Pokud jde o muzikanty, ti si hraní na největším českém nádraží užívali tak, že svou radostí z přítomného okamžiku mimoděk přiměli mnohé kolemjdoucí k volnému tanci. Samozřejmě tak činili i svými hudebními výkony.

„Užíváme si to. Jsme skvělá parta a celé to turné je pro nás radost a relax,“ usmála se Soukupová.