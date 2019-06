Věra Míšková, Právo

Představte si svět, který zapomněl na to, že někdy existovali Beatles a jeho písničky zná jen jeden člověk: velmi neúspěšný písničkář Jack, který už chce pověsit kytaru na hřebík, protože ať dělá, co dělá, poslouchá ho jenom nejlepší kamarádka Ellie. Ale pak se to stane a on zjistí, že nikdo nic neví o žádných Beatles. Ani Google. A tak je začne hrát...

Yesterday, Velká Británie, hudební komedie, 116 min., režie: Danny Boyle, hrají: Himesh Patel, Lily Jamesová, Ed Sheeran, James Corden, Kate McKinnonová a další.

Slunce je také hvězda

Natasha je dívka, která nevěří na osud ani na sny, a spoléhá se pouze na vědu a fakta. Až do magického okamžiku, kdy osud zasáhne a ona uprostřed horkého dne na rušné newyorské ulici narazí na Daniela, nevyléčitelného romantika. Mezi dvěma zcela neznámými mladými lidmi okamžitě přeskočí jiskra, ale hvězdy jim nejsou příliš nakloněny.

Slunce je také hvězda, USA 2019 romantický, 94 min., režie: Ry Russo-Young, hrají: Yara Shahidi, Charles Melton, Jake Choi a další.

Annabelle 3

Opět se potkáváme s neblaze proslulou démony posedlou panenkou z filmu V zajetí démonů. Ed a Lorraine Warrenovi ji kdysi bezpečně uložili za posvěcené sklo v místnosti s dalšími artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil?

Annabelle 3, USA 2019, horor, režie: Gary Dauberman, hrají: Mckenna Grace, Madison Iseman, Vera Farmiga, Patrick Wilson a další.