Alex Švamberk, Právo

Zorn změnil přístup k hudbě, staví na prudkých až střihových změnách melodie, harmonie, rytmu, tempa i nálady. Představuje naprostý protiklad minimalistů a nové jednoduchosti.

Kytarista Marc Ribot, který s ním bude v Praze hrát na závěr festivalu v kapele Asmodeus, popsal Zronův způsob práce: „Používá strategii, kdy vytváří sled akcí, v nichž neimprovizuje na motiv, ale hraje sérii nových kompozicí, které k sobě navzájem nemají vztah. Má dobrý způsob vedení improvizace, umí zařadit improvizaci jiných tak, aby zapadla do kontextu skladby.“

Zorn je plodný autor. Pro svůj nejznámější soubor Masada, který večer ve Foru Karlín zahájí, složil více než šest set skladeb. Vzešel z newyorské scény přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, která zrodila punk jazz a no wave a rozvíjela improvizaci. Zorn v ní uplatňoval prvky náhody a teorie her. Muzikantům během koncertů rozdával kartičky s tím, co mají udělat. Trochu připomínaly příkazy z různých společenských her. Jedna kartička jim přikazovala, že ti, již hrají, mají přestat, a ti, kteří nehrají, spustit, nebo že mají muzikanti napodobovat jeden druhého či se naopak ignorovat.

Postupně okolo sebe soustředil skupinu hudebníků, kteří s ním spolupracovali v různých kapelách, kromě jazzové Masady i v Naked City, přešli od punk jazzu a bizarních coververzí filmových témat k ambientu nebo grindcorové kapele Painkiller, ve které hrál bubeník z Napalm Death Mick Harris. Přišel také s konceptem radikální židovské kultury.

„Seznámil jsem se s Johnem v New Yorku letech 1983 až 1984 přes Billa Frisela,“ vzpomínal bubeník Joey Baron, který ho doprovází v Masadě: „John se jako všichni umělci vyvíjí, ale základem jeho přístupu je absolutní láska k hudbě, na níž se během let nic nezměnilo. Když má nápad, jde za ním a dělá vše pro to, aby se vše uskutečnilo hned. Zapojit se do Zornových projektů představuje šanci setkat se s náročnými hudebními výzvami a pracovat jako tým, ale současně si užívat kamarádství a důvěru ve více než třicet let dlouhém přátelství.“

Kytarista Marc Ribot ke spolupráci ještě dodává: „John je jedním z největších žijících skladatelů a je čest, když vám někdo takový zavolá.“