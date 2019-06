Miroslav Homola, Právo

Léto na „Biskupáku“ zahájí čtvrteční generálkou a páteční premiérou inscenace Městského divadla Brno: Romeo a Julie, Tři mušketýři, My Fair Lady (ze Zelňáku), Noc na Karlštejně, Mendel aneb Vzpoura hrášků a Lakomec.

Pomyslnou štafetu předá MdB 22. července Divadlu Bolka Polívky, které uvede od 22. 7. do 3. 8. představení Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, premiéru letošní sezóny Horská dráha s Jitkou Ježkovou a Milanem Kňažkem, Šest tanečních hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain a Martinem Krausem, inscenaci Divadla Studio DVA Sex pro pokročilé s Karlem Rodenem a Janou Krausovou nebo divácký hit The Naked Truth – Odhalená pravda. Divadelní program doplní koncert Ondřeje Havelky s jeho Melody Makers či vystoupení Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory.

Tři večery budou patřit 28. Mezinárodnímu kytarovému festivalu, na kterém se sejdou špičkoví virtuozové, i mladé nadějné talenty. Maraton hudby Brno a F Scéna roztančí nádvoří dvora folklorními tanci ve dnech 10. – 25. 8. K hostům patří i pražské Divadlo na Vinohradech. To doveze na nádvoří rozhádaný manželský pár v podání Dagmar Havlové a Tomáše Töpfera. Historická komedie Lev v zimě nabízí brilantní dialogy a pohotové konverzační obraty.

Závěr léta bude patřit baletu ND Brno, který pro návštěvníky namíchal osvěžující koktejl z fragmentů klasického i současného repertoáru – například z baletů Labutí jezero, Giselle, Spící krasavice či Bajadéra. Program završí koncert punkové legendy Plastic People of the Universe, kterým Léto na Biskupském dvoře vyvrcholí a zároveň odstartuje připomínky 30 let od Sametové revoluce, které chystá Moravské zemské muzeum.

Prodej vstupenek si zajišťují na svá představení jednotlivé instituce samy, k dostání jsou tedy v Divadle Bolka Polívky či Národním divadle Brno. Lístky na koncert Plastic People of the Universe prodává Moravské zemské muzeum. Na představení MdB a Divadla na Vinohradech, kytarový festival a folklór F Scény kupujte vstupenky v pokladnách Městského divadla Brno či na www.mdb.cz. Kompletní program Biskupského dvora na adrese: www.snip-brno.cz