Novinky

Hrdina je jednoduchá „skákačka“ a na každém levelu zní jedna píseň kapely.

K tvorbě Zrní se autor hry Hrdina dostal náhodou, když mu kamarád vloni při cestě autem do lesa pustil skladbu Hýkal. „Hrozně se mi líbila hudba, atmosféra a čistota zvuku. Tak jsem ještě týž den zkusil i jiné písničky od Zrní, a od té doby žeru Zrní,“ řekl Bartoš.

Hru navrhl jako nenáročnou záležitost, aby hráč nemusel přehnaně myslet a řešit komplikované hlavolamy. Cílem hry je užít si „vizualizovanou hudbu“.

Výsledek se líbí i kapele. „Z té hry mám z několika důvodů velkou radost. My jsme už tehdy chtěli k desce počítačovou hru. Dokonce na ní naši kamarádi začali pracovat, ale nakonec to nedopadlo. Je úžasné, že se to nakonec stane. A taky mě hodně těší, že s nápadem přišel sám Dalibor. Na hře pracoval z čistý radosti a pak nám jen napsal: Ahoj, dělám na hrdinovský hře, můžu to dokončit?“ okomentoval počin frontman kapely Zrní Honza Unger.

„Není v tom žádnej marketing, peníze, a dokonce ani plán. Je to čistě život hrdiny,“ dodal.

Skupina Zrní

FOTO: Zuzana Veselá

S postavou hrdiny počítačové hry, který se vypraví do reálného světa, Zrní pracuje už u debutového alba Voní. Uplatnilo ji i na druhé desce.

K té by se nyní kapela ráda vrátila a počátkem příštího roku by chtěla udělat představení, ve kterém zkombinuje živé hraní hry s živou hudbou. „V našem případě by to bylo ještě zajímavý tím, že v tý hře jsou jenom celý písničky. Takže když to hráč pokazí, jede i písnička od začátku. To by naživo mohla být sranda, anebo taky pěkný psycho,“ uzavírá Unger.