Stanislav Dvořák, Novinky

„Cítím se fakt dobře,” sdělil Mick Jagger v prvním rozhovoru po operaci srdce. Rolling Stones čeká turné po Americe a pilně se připravují. “Hodně zkoušíme v těch posledních týdnech... ráno trochu cvičení, nic šíleného, pak jdu na zkoušku s kapelou.“

„Zkoušíme vybrat nějaké věci, které jsme nehráli v posledních letech. Většinou lidi nechtějí příliš neobvyklého materiálu, chtějí jen trochu,“ řekl.

Mick Jagger

Jedna z málo známých písní, která by mohla zaznít, je třeba Memory Motel. Jde o skladbu, kterou si popravdě většina běžných posluchačů nevybaví. Balada pochází z alba Black and Blue ze sedmdesátých let. Je nestandardně dlouhá, má přes sedm minut.

„Ty nejoblíbenější pecky, co lidi chtějí slyšet, jsou Paint it Black, Honky Tonk Woman a Satisfaction. Ne vždy hrajeme všechny hity. Někdy vynecháme jednu nebo dvě, ale takových je asi deset. Nevím, jak by se lidi cítili, kdybychom nedali žádnou z nich. Myslím, že by říkali: To bylo trochu nešťastné, přišel jsem, abych tohle slyšel,” dodal.

Jezdit na turné ho prý baví pořád, ale už nepracuje tolik jako v mládí. Na cestách je asi tři měsíce a zbytek roku má klid. Turné Rolling Stones začíná 21. června v Chicagu.