Jaroslav Špulák, Právo

Kým pro vás Vláďa Šafránek byl?

V první řadě výborný kamarád. Na hudební scéně jsme spolu založili kapelu Brain, následně Harlej a natočili jsme spoustu písniček. Vždycky s ním budu mít spojené jedny z nejlepších chvil svého profesního života.

Šafránek z Harleje v roce 2006 odešel. Bylo v té době vaše osobní a hudební souznění nabouráno?

Tenkrát jsme se asi dostali do momentu, kdy každý z nás viděl budoucnost Harleje trochu jinak. Po prvních diskuzích a dohadech jsme ztratili schopnost o tom dál komunikovat a Vláďa odešel. O konkrétním důvodu, proč se tak rozhodl, jsme se ale nikdy nebavili.

Nebylo to příjemné, cítil jsem to tenkrát trochu jako zradu. Oba jsme ale věděli, že to, co jsme spolu prožili, vytvořili a nahráli, stojí nad tím, že jsme v jednom čase ztratili shodný pohled na věc.

Následovalo období, kdy ani jeden z nás nevyhledával, aby se s tím druhým setkal. Po nějakém čase jsme to dokázali hodit za hlavu a jít dál jako přátelé a hudební kolegové.

Šafránkova plicní hypertenze, které loni 18. září podlehl, se zhoršovala. Jak zvládal vědomí, že se možná blíží jeho odchod z tohoto světa?

Hodně dlouho o závažnosti své choroby věděl, stejně jako věděl, jak to skončí. Hluboce proto smekám před tím, jakou sílu v sobě měl. Nikdo z jeho fanouškovského okolí si asi neuvědomoval, jak vážný jeho stav je. Vždycky totiž dokázal najít sílu k tomu, aby lidem dával radost. Přijde mi to naprosto obdivuhodné.

Zleva Tonda Rauer a Vláďa Šafránek.

FOTO: Warner Music

V těchto dnech vychází album skupiny Brain, která prakticky skončila v roce 1995 se vznikem Harleje. Vznikalo s vědomím, že to bude její druhá řadovka?

Ano, tak jsme k tomu přistupovali. Brain vydal v roce 1994 album Příliv a my se pak s Vláďou o druhé desce bavili průběžně více než dvacet let. Po vydání Přílivu jsme natočili spoustu demosnímků s dalšími písněmi, ale protože jsme byli totálně ponořeni do práce v kapele Harlej, ukládali jsme je takříkajíc do šuplíku a další práci na nich odkládali.

Před asi osmi lety jsme se začali zase více potkávat a opět jsme se bavili o tom, že bychom ty písně mohli dokončit a vydat. Na přelomu let 2017 a 2018 mi zavolal a řekl, že má nápad na další skladbu pro Brain. Vznikla Oči v proudu řeky a odstartovala další etapu našeho odhodlání desku dokončit. Začalo nás to navíc velice bavit. Během asi dvou měsíců jsme měli hotové základy skladeb tak, aby se k nim daly napsat texty.

V té době už ale nebylo Vláďovo zdraví moc pevné, a tak jsme nahrávací proces podřizovali jeho momentální fyzické kondici. Bohužel jsme desku nedokončili.

Proč jste se nakonec rozhodl ji dokončit a vydat?

Nebylo to těžké rozhodování. Písničky se mi líbily a věděl jsem, že i Vláďa chtěl, aby pod hlavičkou Brainu vyšly. Ani jedna z nových nebyla úplně dokončená, na všech se ještě muselo pracovat. Nakonec je na albu šest novinek, coververze skladeb kapely Komunál a Petra Nováka a Babylonská věž, což je asi třiadvacet let starý demosnímek připravený pro druhou desku Brainu.

Spolu na pódiu.

FOTO: archiv T. Rauera

Na skladbě Jsi to jediný participoval zpěvák Harleje Tomáš Hrbáček. Je to písnička, kterou Šafránek nestačil nazpívat celou?

Nazpíval refrény, ale chyběl nám text pro sloky. Původně je tedy natočil s takzvanou svahilštinou, ale během loňských prázdnin Tomáš Miřátský text dopsal. Vláďovi se strašně líbil, ta písnička je o jeho vztahu k dceři. Nazpívat ji ale už nestihl. Protože jsem chtěl, aby na albu byla, nebyla jiná možnost, než aby sloky natočil jiný zpěvák.

Nakonec se jich ujal Tomáš Hrbáček z kapely Harlej. Nejdřív jsem se ho ptal, jestli ho nenapadá někdo, kdo by to mohl nazpívat. Pro něho totiž ta písnička byla v příliš vysokých polohách. Když ji ale slyšel, navrhl, že to zkusí sám. A dopadlo to dobře. Věřím, že by se to Vláďovi líbilo.

Již 13. června se ve Žlutých lázních v Praze odehraje vzpomínkový koncert na Vláďu Šafránka. Jaký má koncept?

Chtěli bychom ho připomenout lidem, kteří ho měli rádi. Za konáním koncertu stojí kapely Walda Gang a Harlej, v nichž Vláďa zpíval. Pozvali jsme další muzikanty a budeme se na pódiu různě spojovat. Bude to především vzpomínkový mejdan a možnost fanoušků se s Vláďou takhle rozloučit.

Veškerý výtěžek pošleme na Centrum plicní hypertenze při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se Vláďa dlouhodobě léčil. Myslím si, že si takovou podporu zaslouží.