jaš, kul, Právo

Nově se letos také Letní scéna Divadla Bolka Polívky rozšíří do dvou dalších měst. Ještě před brněnskou štací budou mít diváci možnost od 10. do 13. července navštívit vybraná představení v mikulovském amfiteátru, později od 3. do 8. srpna se pak Letní scéna přesune na nádvoří zámku do Slavkova u Brna. Předprodej vstupenek je možný v pokladně divadla a také online prostřednictvím sítě GoOut.

Na Biskupském dvoře v Brně se postupně od 22. července do 3. srpna odehrají představení z repertoáru Divadla Bolka Polívky a jeho tradičních partnerů. Program zahájí představení Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, kdy dojde k propojení herců z brněnské verze inscenace (Bolek Polívka, Pavel Liška, Sara Venclovská) a z verze pražského Činoherního klubu (Jaromír Dulava, Otmar Brancuzský).

V dalších dnech bude pro diváky uvedena Horská dráha s Jitkou Ježkovou a Milanem Kňažkem, Šest tanečních hodin v šesti týdnech, Sex pro pokročilé s Karlem Rodenem a Janou Krausovou nebo divácký hit The Naked Truth – Odhalená pravda. Divadelní program doplní koncert Ondřeje Havelky s jeho Melody Makers a také vystoupení Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory.