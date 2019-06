RECENZE: Čtyři generace v jednom starém domě

Otázkami, co je to domov a co ho vytváří, se zabývá hra Barbory Hančilové Za dveřmi, kterou uvádí pražské Divadlo na Vinohradech. Její česká premiéra je součástí cyklu Česká (a slovenská) komorní hra, který vinohradská dramaturgie realizuje ve Studiové scéně.