Ferry a jeho devítičlenná doprovodná rocková kapela se dvěma vokalisty, saxofonistkou i houslistkou servírovali jednu skladbu za druhou bez průvodních řečí a okázalých gest. Tradičně nemohlo nedojít na tvorbu Roxy Music, respektive její skladby tvořily většinu ze dvou desítek písní, které Ferry představil.

Bryan Ferry se během koncertu i dojímal.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bryan Ferry zpíval v plné síle.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Takže zazněly oblíbený Avalon, My Only Love či Take a Chance With Me, ale i coververze Lennonovy Jealous Guy, kterou Roxy Music nahrála zkraje roku 1981 jako hold zavražděnému členu Beatles.

Byl to koncert na výbornou. Kapela je skvěle sehraná, skladby postavené na nápadité rytmice má vkusně a citlivě vystavěné, a i když nejde o žádné klenuté kantilény, Ferry i ve svých 73 letech zpívá jako dřív. Skupina diváky strhla, takže ke konci koncertu už část z nich nevydržela sedět a dala se do tance.

Bryan Ferry si koncert náležitě užíval.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Atmosféra na koncertu Bryana Ferryho v Praze.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V roli předskokanky se představila americká zpěvačka Diane Birchová, jež se sama doprovázela na elektrické piano v písních s přídechem soulu.