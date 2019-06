jaš, kul, Právo

Jeho sólový debut As You Were z roku 2017 byl velice úspěšný. V Anglii se záhy vyhoupl do čela albového žebříčku a Gallagher za něj dostal platinový certifikát. Hned v prvním týdnu prodal tolik vinylových verzí zmíněného alba, kolik se jiným nepodařilo za dvacet let. Za nahrávku získal i ocenění časopisů Q, NME a GQ.

„Je báječné být zpátky,“ komentuje Liam Gallagher oznámení o vydání desky. „Nová muzika je skvělý způsob, jak na sebe upozornit, a dobrý důvod, proč odehrát pár dalších koncertů. Dělám to proto, aby bylo o kom mluvit, protože přiznejme si to, beze mě by to byla nuda.“

Mimochodem, první zprávu o chystané druhé desce Liam rozšířil v den, kdy jeho bratr Noel slavil dvaapadesáté narozeniny. Již mnoho let přitom panuje mezi bratry nevraživost.