Jaroslav Špulák, Právo

Typickým představitelem českého popu je šumperská skupina O5 a Radeček. Po sedmi letech nyní vydala nové album Dobrý zprávy, na které poskládala úspěšné singly z posledních roků spolu s novými písněmi. Ve výsledku jde o velmi dobrý počin.

Kapela hraje pětadvacet let ve stejné sestavě. Prožila časy plodné i neplodné, nicméně v posledních pěti letech začala těžit z nabytých zkušeností i trpělivosti. Proměnila je ve schopnost skládat příjemné, melodické, vkusné a svěží písničky, které stojí na výrazných refrénech a jsou jištěné chvalitebnými slokami. Tvoří celou novou desku.

Obal alba

FOTO: BrainZone

Není přitom klíčové, že nemají tak docela moderní zvuk. Hned u první skladby Dobrý zprávy (duetu s Voxelem) to vypadá, že se kapela propadla kamsi do osmdesátých let. S následujícím Sexem ve sprše se posunula do devadesátek a v nich jako by zapustila kořeny s tím, že si tu a tam pro radost podnikne výlet k větší moderně. Jelikož písně táhnou zpívané melodické linky, k nimž se místy přidávají zajímavé riffy či hudební motivy, jde především o to, aby byla série dvanácti skladeb přehledná a čitelná. A to se stalo.

Sex ve sprše, To až jednou, LOVEní (duet s Celeste Buckingham), Tají ledy, Ztraceno v překladu (duet se Sabinou Křovákovou), Budu rád nebo Čekal jsem od sebe víc jsou tedy písně, které na zdejším popovém trhu obstojí. Akordy u textů v bookletu alba jsou pak vstřícné gesto vůči posluchačům znalým kytarové hry.

Slabší stránkou tvorby šumperské pětice jsou texty. Jejich témata jsou obvyklá, a navíc se z nich často vynořují klišé (v refrénu písně Mezi tebou a mnou, v Dobrých zprávách, Už zase znáš moje jméno, Tak tedy čau i dalších). Kvalitu nahrávky to trochu mírní, protože dobrá popová kapela musí usilovat o to, aby se obsah jejích textů vyrovnal hudební složce.

I přesto je ale s písněmi na albu Dobrý zprávy dobře.

O5 a Radeček: Dobrý zprávy BrainZone, 40:01

Celkové hodnocení 80 %