Zatímco ocenění Svěrák, Kolečko a Spejbl a Hurvínek si mohli na zahajovacím večeru v plzeňské Měšťanské Besedě skleněnou cenu malovanou pravým zlatem převzít osobně, Daniela Kolářová si na ni počká.

„Velmi se omlouvám, ale ze zdravotních důvodů se nemohu zúčastnit. Děkuji moc za tuto poctu, velmi si jí vážím a moc se těším, až si budu toto nádherné dílo převzít osobně od pořadatelů,“ vzkázala herečka.

Za Spejbla a Hurvínka si cenu převzala ředitelka stejnojmenného divadla Denisa Kirschnerová, dcera legendární Heleny Štáchové, která před časem odešla do hereckého nebe. „Maminka by zcela jistě měla z ceny radost. Je to pocta jak pro ty dva naše sympaťáky, kteří už skoro sto let baví malé i velké, a to po celém světě, tak samozřejmě pro naše divadlo. Ale hlavně pro maminku,“ podotkla Denisa Kirschnerová.

Denisa Kirschnerová s cenou.

FOTO: Komedy fest/Jaroslav Hauer

Zdeněk Svěrák měl ze Zlatého velblouda velkou radost. Sám ten večer hrál o patro výše představení s Divadlem Járy Cimrmana. „Tak jsem jen sešel o patro níže a byl jsem oceněn. Co víc si může herec přát. Já jsem velmi šťastný, že existují lidé, kteří mají rádi humor, který je také jedinou možností, jak přežít. A že někdo dokáže ocenit humor a smích. Za cenu velmi děkuji, velmi si jí vážím,“ řekl herec, scenárista i autor mnoha písňových textů.

Lehce zaskočen z ocenění od Komedy festu byl scenárista a dramatik, také autor seriálu Most! a řady dalších projektů Petr Kolečko. „Já jsem si ještě nedávno snad ani nepřipustil, že bych mohl stát vedle takových velikánů, jakými jsou ti, kteří dnes spolu se mnou byli oceněni. Je to pro mě obrovská čest. A chci dál dělat to, co umím, co mě baví a živí – tedy humor. Takže pracuji na dalších věcech,“ podotkl Kolečko.