Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (12. - 13. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. 8. - 31. 8.).

Organizátoři slibují ekologičtější přístup k životnímu prostředí, v areálech se bude třídit odpad a kelímky na pivo budou vratné. V ceně lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

Koncerty se odehrají vždy na dvou pódiích v areálech v blízkosti hradů. Dojde na tradiční páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Přibudou také další dětské koutky a aktivity, aby si festivalovou atmosféru mohly užít celé rodiny. Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký komfort ubytování ve stylu „na festival jako do hotelu“.

Organizátoři již podruhé vyhlásili talentovou soutěž Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ, do níž se přihlásilo celkem téměř šedesát kapel. Do finále postoupily tři nejúspěšnější v každém regionu, z nichž vzejde vždy jedna vítězná, která si na konkrétní zastávce festivalu zahraje v rámci oficiálního pátečního programu. Hlasování na facebookové stránce festivalu bude probíhat do 28. května.