Stanislav Dvořák, Novinky

Malek se po filmu Bohemian Rhapsody změnil z poměrně neznámého televizního herce v hollywoodksou hvězdu první kategorie. Snímek se stal komerčně nejúspěšnějším snímkem o hudební osobnosti v dějinách, vydělal zhruba miliardu dolarů a Rami Malek převzal Oscara za výkon v hlavní roli.

Denzel Washington

FOTO: Columbia Pictures

Později mu nabídli roli v bondovce, která se právě natáčí. Má ztvárnit hlavního padoucha a škodit Danielu Craigovi, který letos naposledy hraje Bonda. Režie nového filmu Little Things se ujme John Lee Hancock. Má jít o příběh vyhořelého šerifa Deka (Washington), který spolupracuje s mladým detektivem (Malek), aby chytili sériového vraha. Deke má sice zkušenosti a výbornou intuici, ale není to úplně kladný hrdina. Ledacos ze své minulosti skrývá a detektiva rozčiluje obcházením zákonů. Mladík se tak dostává do nepříjemného dilematu.

Film se začne natáčet, až bude hotová nová bondovka, zvaná pracovně Bond 25.