Stanislav Dvořák, Novinky

Festival zahájí 31. května na Karlínském náměstí česká kapela Zrní, mladý irský písničkář David Keenan a domácí rocková skupina Povodí Ohře. Pořadatelé považují za hlavní hvězdy večera britské indie-rockové The Sherlocks, kteří předskakovali Arctic Monkeys. Po koncertu pokračuje ještě Klubová noc.

„Hlavním festivalovým dnem bude sobota, kdy se festival z Karlínského náměstí rozroste po Křižíkově ulici až k Invalidovně, kde v Kaizlových sadech vyroste Ostrov svobody u příležitosti oslav třiceti let od pádu železné opony. Dopolední program na Karlín stage bude věnován všem dětem slavícím Den dětí. Oslava začne vystoupením oblíbeného tria Bombarďák,“ upozornila za pořadatele Zuzana Kantorová.

Husky Loops

FOTO: United Islands

„V roli headlinera večer předvede svou živelnou rockovou show londýnské trio Husky Loops, které bylo vloni k vidění před Davidem Byrnem na festivalu Metronome (letos bude poprvé v odděleném termínu 21.–22.6.) a má za sebou i tour s kapelami jako Placebo nebo The Kills. Neméně zajímavá budou i vystoupení dalších zahraničních interpretů, které představují skotská kapela The LaFontaines, belgická čtveřice Portland nebo anglický písničkář Alasdair Bouch.“

Ostrov svobody má připomenout 30 let výročí od pádu železné opony. V Kaizlových sadech na ČT art Freedom Stage vystoupí čtveřice polských rockerů Trupa Trupa s mixem punku, psychedelie, popu a noise, němečtí The Deadnotes, domácí The Atavists, raper MC Gey a Sergeant Jammer.

The Sherlocks

FOTO: United Islands

Na Radio 1 stage zahrajou britští Island, rakouští Tents a Mickey nebo Zofie Dares (projekt Žofie Dařbujánové z Mydy Rabycad). ČRo Jazz stage láká na Robocobra Quartet z Belfastu, Mantaban, Zabelov Group či The Track Inspection.