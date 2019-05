Jaroslav Špulák, Právo

Na sklonku dubna prozradila, že její manželství s Careyem Hartem drží pohromadě párová terapie, na kterou oba docházejí bezmála sedmnáct let, tedy tak dlouho, jak dlouho jsou spolu. Vysvětluje to tím, že oba pocházejí z rozpadlých rodin a neměli žádný vzor pro to, jak manželství zachovat. Pink si Harta vzala v roce 2006, má s ním dceru Willow a syna Jamesona.

Následně devětatřicetiletá zpěvačka, jež se narodila jako Alecia Beth Mooreová, uvedla, že první potrat podstoupila už v sedmnácti letech a od té doby prodělala několik dalších. Psaní písní je pro ni prý způsobem, jak se vypořádat s těmito zkušenostmi. Prozradila to několik dnů po vydání desky, jistě i proto, aby částečně osvětlila, proč se v textech na ní zaobírá problémy s úzkostí a sebeláskou.

Pokud jde o textovou složku, na Hurts 2B Human je vše, co není na předcházející desce Beautiful Trauma. Ta vyšla před dvěma lety po pětileté pauze, a nemohla být tak osobní, neboť by to byl pro fanoušky šok podsouvající myšlenku, že s Pink není něco v pořádku. Ne že by to nebyla pravda, nicméně vytáhnout z rukávu kupu osobních problémů na albu, na něž lidé čekali tak dlouho, nebylo vhodné. Proto vyšla novinka tak rychle, a proto je co do témat čitelná.

Obal desky zpěvačky Pink.

FOTO: RCA

V nejvíce psychoterapeutické skladbě Circle Game se s obavami svěřuje malá holčička, která uvnitř Pink žije. Hořké vzpomínky na dětství ji zevnitř hlodají a ona touží svou slabost proměnit v sílu na to, aby byla pevnou oporou svých dětí. Tématem alba totiž je, zda je dost silná, aby se změnila.

Pink s pořádným zástupem producentů v zádech je v písních čitelná a přehledná. Nevsadila na přemrštěnou produkci, nýbrž nad navrstvené zvuky a nástroje (přičemž často pracuje i s akustickými a tím dává zvuku živost a barevnost) nadsazuje zpěv jako lehko uchopitelný melodický motiv skladeb. A výtečně zpívá jak v polohách středních, tak vysokých.

Akusticko-elektronická Can We Pretend (v níž hostuje americká elektronická trojice Cash Cash), retro-muzikálová Hustle, bytostně popové (Hey Why) Miss You Sometimes a Courage s důležitým zvukem piana jsou autentické písně. Nesou ten stav, kterého chtěla Pink na albu otevřeností, pěveckou živelností a dynamikou dosíci.

Kolekce nicméně postrádá písně silné tak, aby přežily do dalších let a byly stále dostatečně viditelné. Jsou příjemné i profesně dobře odvedené, kdyby je ale neinterpretovala slavná Pink, skončily by již nyní jako zaměnitelné s tisícovkami dalších.

Pink se tak moc soustředila na předávání osobních emocí, že jí a jejímu týmu trochu vyhasl žár skladeb. Na první poslech totiž do hlavy nevstoupí.

Pink: Hurts 2B Human RCA, 47:03

Hodnocení: 75 %